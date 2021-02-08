ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز قبل مواجهة فريق أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو المقبلة في المسابقة.

ويستعد فريق أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره سيلتا فيجو اليوم الإثنين 8 فبراير ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 50 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها حتى الآن في المسابقة.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز:

1 – أتلتيكو مدريد – 50 نقطة

2 – برشلونة – 43 نقطة

3 – ريال مدريد – 43 نقطة

4 – إشبيلية – 42 نقطة

5 – فياريال – 36 نقطة

6 – ريال سوسيداد – 35 نقطة

7 – ريال بيتيس – 30 نقطة

8 – غرناطة – 30 نقطة

9 – ليفانتي – 27 نقطة

10 – أتلتيك بيلباو – 25 نقطة

11 – سيلتا فيجو – 25 نقطة

12 – فالنسيا – 24 نقطة

13 – خيتافي – 24 نقطة

14 – قادش – 24 نقطة

15 – أوساسونا – 22 نقطة

16- ديبورتيفو ألافيس – 22 نقطة

17- إيبار – 20 نقطة

18- بلد الوليد – 20 نقطة

19- إلتشي – 18 نقطة

20 – هويسكا – 16 نقطة