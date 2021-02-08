ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الرابعة والعشرين

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إنطلاق مباريات الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة.

وتلعب يوم السبت المقبل 13 فبراير أول أربعة مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2021.

ويحتل النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدف.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- محمد صلاح 16 هدف

2- برونو فرنانديز 13 هدف

3- دومينيك كالفيرت ليوين 13 هدف

4- سون هيونج مين 13 هدف

5- هاري كين 13 هدف

6- جيمي فاردي 11 هدف

7- باتريك بامفورد 11 هدف

8- أولي واتكينيز 10 أهداف

9- كاليوم ويلسون 10 أهداف

10 – ويلفيرد زاها 9 أهداف