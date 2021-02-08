موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:00 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
استعاد نادي الزمالك نغمة الانتصارات، بفوز هام على ضيفه الاتحاد السكندري، بهدفين نظيفين؛ في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأحد، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم أحمد السيد زيزو بالهدف الأول لصالح الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 60، قبل أن يسجل يوسف أوباما الثاني في الدقيقة 77.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 26 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري:-

يواجه الزمالك فريق الإسماعيلي، يوم الأربعاء الموافق 17 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة؛ في إطار الجولة الثالثة عشر من البطولة.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن العشوائيات

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 10 ساعة

كلوب يسخر من أليسون بعد أخطائه في مباراة مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

منذ حوالي 11 ساعة

رسالة مبكية من زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية للسيسي: "مفيش غربة تاني"

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من حسام حسن بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 7 ساعات

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

المعز علي يوجه رسالة اعتذار للأهلي وجماهيره "فيديو"

منذ حوالي 9 ساعات

فنانة شاركت في مسلسل الحاج متولي تتحول إلى "مشردة" بالبحيرة.. وشقيقها: ملهاش مكان معايا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية يشهد مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

02:03 ص

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

12:10 ص

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

06:08 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع