استعاد نادي الزمالك نغمة الانتصارات، بفوز هام على ضيفه الاتحاد السكندري، بهدفين نظيفين؛ في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأحد، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.





وتقدم أحمد السيد زيزو بالهدف الأول لصالح الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 60، قبل أن يسجل يوسف أوباما الثاني في الدقيقة 77.





وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 26 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.





موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري:-





يواجه الزمالك فريق الإسماعيلي، يوم الأربعاء الموافق 17 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة؛ في إطار الجولة الثالثة عشر من البطولة.