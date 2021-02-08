محمد نجاتي يكشف عوامل نجاح "ضربة معلم"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:53 ص
بوابة الفجر

قال الفنان محمد نجاتي، إن مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب هو بمثابة عمل شعبي واجتماعي وإنساني راقي جدا وبسيط ويحمل رسائل مهمة جدا.


وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن هذه الرسائل اختفت منذ فترة من الدراما والفن، مثل القيم والتقاليد والجدعنة والعلاقات الأسرية المترابطة والتفاني والإخلاص الشديد بين الأصدقاء وزملاء العمل.


وتابع: "ولأن أي عمل شعبي يحقق رواجا كبيرا إذا تم عمله بحرفية شديدة نجح مسلسل "ضربة معلم" جدا خاصة كما قلت لأنه يطرح مشاكل وقضايا من واقعنا المصري والشعبي بنسبة كبيرة جدا ويلمس فئات كبيرة جدا موجودة فى مصر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نجاتي مسلسل دراما

أخبار تهمك

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 8 ساعات

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية يشهد مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 8 ساعات

فنانة شاركت في مسلسل الحاج متولي تتحول إلى "مشردة" بالبحيرة.. وشقيقها: ملهاش مكان معايا

منذ حوالي 4 ساعات

طارق حامد يرفع طلبا مثيرا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

منذ حوالي 13 ساعة

كلوب يسخر من أليسون بعد أخطائه في مباراة مانشستر سيتي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من حسام حسن بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

رسالة مبكية من زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية للسيسي: "مفيش غربة تاني"

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن العشوائيات

منذ حوالي 16 ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

محمد نجاتى يكشف لـ"الفجر الفنى" تفاصيل مشاركته فى "ضربة معلم" مع محمد رجب

محمد مغربي يكشف لـ "الفجر الفني" تفاصيل مشاركته في مسلسل "ضربة معلم"

محمد رجب من كواليس مسلسل "ضربة معلم"

عرض مسلسل "ضربة معلم" لمحمد رجب في هذا الموعد

عرض مسلسل "ضربة معلم" لمحمد رجب فى هذا الموعد

محمد نجاتي يروج لمسلسل "ضربة معلم"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

02:03 ص

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

12:10 ص

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

06:08 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع