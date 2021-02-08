موعد مباراة تشيلسي القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

خطف تشيلسي فوزاً صعباً على حساب مضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بملعب برامول لين.









سجل هدفي البلوز كلاً من ماسون مونت في الدقيقة 43 وجورجينيو من ركلة جزاء في الدقيقة 58، بينما سجل أنطونيو روديجير مدافع تشيلسي بالخطأ ضد مرماه في الدقيقة 55.









رفع تشيلسي رصيده للنقطة 39 وتقدم للمركز الخامس، بينما ظل شيفيلد في المركز العشرين والأخير برصيد 11 نقطة.









وسوف يواجه تشيلسي في المباراة القادمة، نظيره نيوكاسل يونايتد بملعب ستامفورد بريدج، في ختام مواجهات الجولة 24.









وتقام المباراة مساء الاثنين 15 فبراير، في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءاً بتوقيت مكة، الثامنة بتوقيت جرينتش.