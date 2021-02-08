موعد مباراة تشيلسي القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:30 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
خطف تشيلسي فوزاً صعباً على حساب مضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بملعب برامول لين.


سجل هدفي البلوز كلاً من ماسون مونت في الدقيقة 43 وجورجينيو من ركلة جزاء في الدقيقة 58، بينما سجل أنطونيو روديجير مدافع تشيلسي بالخطأ ضد مرماه في الدقيقة 55.


رفع تشيلسي رصيده للنقطة 39 وتقدم للمركز الخامس، بينما ظل شيفيلد في المركز العشرين والأخير برصيد 11 نقطة.


وسوف يواجه تشيلسي في المباراة القادمة، نظيره نيوكاسل يونايتد بملعب ستامفورد بريدج، في ختام مواجهات الجولة 24.


وتقام المباراة مساء الاثنين 15 فبراير، في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءاً بتوقيت مكة، الثامنة بتوقيت جرينتش.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تشيلسي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز الدوري الانجليزي الممتاز

أخبار تهمك

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 9 ساعات

المعز علي يوجه رسالة اعتذار للأهلي وجماهيره "فيديو"

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة مبكية من زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية للسيسي: "مفيش غربة تاني"

منذ حوالي 4 ساعات

فنانة شاركت في مسلسل الحاج متولي تتحول إلى "مشردة" بالبحيرة.. وشقيقها: ملهاش مكان معايا

منذ أقل من ساعة

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

منذ حوالي 10 ساعات

كلوب يسخر من أليسون بعد أخطائه في مباراة مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من حسام حسن بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة الأهلي فى كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية يشهد مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ملخص وأهداف مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الانجليزي (فيديو)

بعد فوز ليفربول ضد شيفيلد يونايتد .. تفاصيل عام اللاهزيمة لليفربول

التشكيلة المتوقعة لمباراة تشيلسي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

مواعيد الدور ربع النهائي من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

02:03 ص

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

12:10 ص

فنانة شاركت في مسلسل الحاج متولي تتحول إلى "مشردة" بالبحيرة.. وشقيقها: ملهاش مكان معايا

04:05 ص

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع