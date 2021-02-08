تعرف على مُعلق مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ على قناة الكأس في نصف نهائي مونديال الأندية

يحتضن ملعب «أحمد بن علي» مساء اليوم الإثنين قمة نارية في نصف نهائي بطولة مونديال العالم للأندية قطر 2021، بين الأهلي وبايرن ميونيخ الألماني.









مُعلق مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ على قناة الكأس





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، ضد بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، على ملعب





«ستاد احمد بن علي» مساء اليوم الإثنين عند الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.





وتنقل قنوات بي ان سبورت المفتوحة beIN Sports HD ، وقناة بي إن سبورت 1 – beIN Sports HD 1 المشفرة، بالإضافة إلى الكاس القطرية مواجهة الأهلي والبايرن في كأس العالم للأندية 2021.





ويعلق على مواجهة الأهلي وبايرن ميونيخ المعلق المصري على محمد علي كبير معلقي قنوات بي إن سبورت، مساء اليوم الإثنين.





ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة لنقل مواجهة الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ضد بايرن ميونيخ بطل أوروبا مساء اليوم.





تردد قناة الكأس 3- Alkas HD 3 القطرية المفتوحة:





القمر الصناعي: نايل سات





تردد قناة الكاس: 11919





الاتجاه: V





معامل الترميز: 27500





معامل التصحيح 4/3.



