موسكو تشهد عرض مسرحية الدمى المستوحاة من نوادر جحا









عرضت على مسرح الأمم بموسكو لأول مرة مسرحية الدمى "نصر الدين خوجه" من إخراج، تيمور بكمامبيتوف، بصفته مخرجا سينمائيا روسيا عالميا مشهورا.





وتعتبر "نصر الدين خوجه" أول مسرحية دمى أخرجها تيمور بكمامبيتوف، الذي قال إنه كانت لديه منذ زمن بعيد رغبة شديدة في أن يروي للجمهور الروسي قصصا جذابة لـ نصر الدين خوجه الرومي (جحا) بصفته شخصية فلكلورية خيالية للتراث الشعبي في كثير من الثقافات، بما فيها ثقافة الشعب العربي.





وقال بكمامبيتوف:" أخرجنا مسرحية الدمى حيث صورنا شخصية أسطورية لـ نصر الدين خوجه الذي يروي قصص الحرية والحب وحقوق الإنسان، كما نراها في الوقت الراهن. فيما تدور أحداث المسرحية على خلفية شوارع ضيقة لمدينة أسيوية قديمة والسوق الشرقية وقصر الأمير تيمور حيث يروي نصر الدين خوجه (جحا) قصصه".





وقام مشاهير المسرح الروسي، يفغيني ميرونوف، قسطنطين خابينسكي، تشولبان ختماتوفا، يليزفيتا بويارسكايا وغيرهم بدبلجة شخصيات مسرحية الدمى الشرقية الرائعة.

لقد أرسلت 6 فبراير الساعة 3:17 ص

مسابقة "يوروفيجن" تغير سيناريو إقامتها





استبعدت لجنة تنظيم مسابقة "يوروفيجن - 2021" الموسيقية الأوروبية أن تقام المسابقة وفقا للسيناريو التقليدي.

وتدرس اللجنة في الوقت الراهن سيناريوهات أخرى لإقامتها بما يتماشى مع القواعد الاحترازية المتعلقة بانتشار وباء فيروس كورونا.





وقال المدير التنفيذي لـ "يوروفيجن"، مارتن أوستردال، إن مسابقة "يوروفيجن – 2021" ستقام في مايو المقبل بروتردام الهولندية، مشيرا إلى أن صحة وأمن المشاركين فيها تعد من أهم أولويات لجنتها التنظيمية.





وقال، أوستردال، إن لجنة تنظيم المسابقة ستركز على السيناريو الثاني لإقامتها والذي يقضي بمراعاة التباعد الاجتماعي من قبل جميع المشاركين.





وفي حال غياب فنان مشارك في المسابقة لسبب وباء فيروس كورونا يسمح له بتسجيل أغنيته وإرسالها إلى لجنة التحكيم. أما من سيحضرون المسابقة فيجب عليهم الالتزام الصارم بقواعد الابتعاد الاجتماعي.





يذكر أن مسابقة "يوروفيجن" الأوروبية الموسيقية الـ65 كان يفترض أن تقام في 12 – 16 مايو عام 2020 في روتردام الهولندية تحت شعار"إفتح". لكن انتشار جائحة فيروس كورونا في العالم أجبرت منظميها على تأجيلها إلى عام 2021. وستفتتح المسابقة في 22 مايو المقبل تحت الشعار نفسه في روتردام.



