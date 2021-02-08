موسكو تشهد عرض مسرحية الدمى المستوحاة من نوادر جحا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:19 ص
بوابة الفجر
وكالات


عرضت على  مسرح الأمم بموسكو لأول مرة مسرحية الدمى "نصر الدين خوجه" من إخراج، تيمور بكمامبيتوف، بصفته مخرجا سينمائيا روسيا عالميا مشهورا.

وتعتبر "نصر الدين خوجه" أول مسرحية دمى أخرجها تيمور بكمامبيتوف، الذي قال إنه كانت لديه منذ زمن بعيد رغبة شديدة في أن يروي للجمهور الروسي قصصا جذابة لـ نصر الدين خوجه الرومي (جحا) بصفته شخصية فلكلورية خيالية للتراث الشعبي في كثير من الثقافات، بما فيها ثقافة الشعب العربي.

وقال بكمامبيتوف:" أخرجنا مسرحية الدمى حيث صورنا شخصية أسطورية  لـ نصر الدين خوجه الذي يروي قصص الحرية والحب وحقوق الإنسان، كما نراها في الوقت الراهن. فيما تدور أحداث المسرحية على خلفية شوارع ضيقة لمدينة أسيوية قديمة والسوق الشرقية وقصر الأمير تيمور حيث يروي نصر الدين خوجه (جحا) قصصه".

وقام مشاهير المسرح الروسي، يفغيني ميرونوف، قسطنطين خابينسكي، تشولبان ختماتوفا، يليزفيتا بويارسكايا وغيرهم بدبلجة شخصيات مسرحية الدمى الشرقية الرائعة.
لقد أرسلت 6 فبراير الساعة 3:17 ص
مسابقة "يوروفيجن" تغير سيناريو إقامتها

استبعدت لجنة تنظيم مسابقة "يوروفيجن - 2021" الموسيقية الأوروبية أن تقام المسابقة وفقا للسيناريو التقليدي.
وتدرس اللجنة في الوقت الراهن سيناريوهات أخرى لإقامتها بما يتماشى مع القواعد الاحترازية المتعلقة بانتشار وباء فيروس كورونا.

وقال المدير التنفيذي لـ "يوروفيجن"، مارتن أوستردال، إن مسابقة "يوروفيجن – 2021" ستقام في مايو المقبل بروتردام الهولندية، مشيرا إلى أن صحة وأمن المشاركين فيها تعد من أهم أولويات لجنتها التنظيمية.

وقال، أوستردال، إن لجنة تنظيم المسابقة ستركز على السيناريو الثاني لإقامتها والذي يقضي  بمراعاة التباعد الاجتماعي من قبل جميع المشاركين.

وفي حال غياب فنان مشارك في المسابقة لسبب وباء فيروس كورونا يسمح له بتسجيل أغنيته وإرسالها إلى لجنة التحكيم. أما من سيحضرون المسابقة فيجب عليهم الالتزام الصارم بقواعد الابتعاد الاجتماعي.

يذكر أن مسابقة "يوروفيجن" الأوروبية الموسيقية الـ65 كان يفترض أن تقام في 12 – 16 مايو عام 2020 في روتردام الهولندية تحت شعار"إفتح". لكن انتشار جائحة فيروس كورونا في العالم أجبرت منظميها على تأجيلها إلى عام 2021. وستفتتح المسابقة في 22 مايو المقبل تحت الشعار نفسه في روتردام.

وكان يفترض أن تمثل روسيا العام الماضي فرقة Little Big بأغنيتها Uno التي حصدت أكبر عدد من ال

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسرحية دراما جحا

أخبار تهمك

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 8 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 7 ساعات

المعز علي يوجه رسالة اعتذار للأهلي وجماهيره "فيديو"

منذ حوالي 9 ساعات

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 10 ساعة

كلوب يسخر من أليسون بعد أخطائه في مباراة مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية يشهد مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن العشوائيات

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من حسام حسن بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

فنانة شاركت في مسلسل الحاج متولي تتحول إلى "مشردة" بالبحيرة.. وشقيقها: ملهاش مكان معايا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

رسالة مبكية من زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية للسيسي: "مفيش غربة تاني"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عرض "ودنك منين يا جحا" في الإسكندرية قريبًا

انتصار: عرض مسرحية "الأونطجي" حتى الأسبوع بعد المقبل

تعرف على موعد عرض مسرحية "كلها غلط" في "موسم جدة"

عرض مسرحية "أهلاً رمضان" لأول مرة عبر منصة "WATCH iT" مطلع نوفمبر المقبل

عروض طلائع مسابقة "كنوز مصرية" على مسرح "الشباب والرياضة" (صور)

11 دولة عربية يتنافسون في ليالي مهرجان أيام قرطاج المسرحية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

02:03 ص

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

12:10 ص

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

06:08 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع