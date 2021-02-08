تعرف على موعد حفل جنات بدار الأوبرا المصرية
الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:14 ص
تحيي المطربة جنات، حفلًا غنائيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة المقبل الموافق.
ومن المقرر أن يتم إحياء الحفل ضمن حفلات عيد الحب التي تنظمها دار الأوبرا المصرية.
يشار إلى أن آخر أعمال المطربة جنات تتر مسلسل " بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وأخرون.
كما غنت المطربة تترات عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية زهرة وأزواجها الخمسة، مذكرات سيئة السمعة ، حكايات وبنعيشها، قصص النساء في القرآن، عيون القلب.
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