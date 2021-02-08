تعرف على موعد حفل جنات بدار الأوبرا المصرية





تحيي المطربة جنات، حفلًا غنائيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة المقبل الموافق.





ومن المقرر أن يتم إحياء الحفل ضمن حفلات عيد الحب التي تنظمها دار الأوبرا المصرية.





يشار إلى أن آخر أعمال المطربة جنات تتر مسلسل " بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وأخرون.



