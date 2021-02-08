مدافع الدحيل يشيد بمستوى حمدي فتحي وطاهر

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
أبدى أحمد ياسر لاعب الدحيل القطري، إعجابه بالمستوى الذي ظهر عليه ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر، خلال مواجهة الفريقين في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقال أحمد ياسر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أعجبني كثيرا مستوى حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر في مباراة الأهلي أمامنا، كانوا الأكثر تأثيرًا في فريقهم".

وتابع، "أي شخص يتمنى اللعب في الدوري المصري، وأتاني بالفعل عروض من أندية كبيرة داخل وخارج مصر، لكن تركيزي في التوقيت الحالي مع الدحيل".

يشار إلى أن النادي الأهلي حقق الفوز أمام الدحيل بهدف دون رد بأقدام حسين الشحات، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كأس العالم للأندية الدحيل الأهلي أحمد ياسر المحمدي

أخبار تهمك

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

المعز علي يوجه رسالة اعتذار للأهلي وجماهيره "فيديو"

منذ حوالي 8 ساعات

فنانة شاركت في مسلسل الحاج متولي تتحول إلى "مشردة" بالبحيرة.. وشقيقها: ملهاش مكان معايا

منذ 39 دقيقة

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة الأهلي فى كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من حسام حسن بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 6 ساعات

كلوب يسخر من أليسون بعد أخطائه في مباراة مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة مبكية من زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية للسيسي: "مفيش غربة تاني"

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية يشهد مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 5 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

ميدو يحدد بديل محمد هاني في مونديال الأندية

ميدو يكشف نقاط ضعف الدحيل قبل مواجهة الأهلي

دراسة بالفيديو وتعليمات مشددة من إدارة الأهلي قبل مواجهة الدحيل

الدحيل يخسر أبرز نجومه في لقاء الأهلي ولموشي يحضر مفاجأة

ميدو يحذر من حكم مباراة الأهلي والدحيل

اتجاه في الأهلي لإبعاد حسين الشحات عن مباراة الدحيل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

02:03 ص

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

12:10 ص

فنانة شاركت في مسلسل الحاج متولي تتحول إلى "مشردة" بالبحيرة.. وشقيقها: ملهاش مكان معايا

04:05 ص

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع