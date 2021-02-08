تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة الأهلي فى كأس العالم للأندية

يلتقي اليوم الاثنين النادي الأهلي نظيره نادي بايرن ميونيخ الألماني ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.









ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره بايرن ميونيخ فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على استاد أحمد بن علي المونديالي.





وجاءت تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: مانويل نوير.





خط الدفاع: ألابا، هيرنانديز، بواتينج، زولي.





خط الوسط: توليسو، كيميتش، جنابري.





خط الهجوم: ساني، ليفاندوفسكي، مولر.