ميدو يحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونخ في مونديال الأندية

أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الأهلي سيواجه صعوبة كبيرة أمام بايرن ميونيخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، المقرر لها مساء اليوم الإثنين.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أصعب ما يواجه الأهلي في مباراة بايرن ميونيخ، ليست الفوارق الفنية، ولكن المشكلة الحقيقية أن الألمان لا يعرفون الهزار، أو الاستهتار، ومستحيل يستهونوا بأي فريق".





وتابع، "لا يوجد شيء يخسره لاعبو الأهلي في مباراة بايرن ميونيخ، الجميع يتوقع فوز بايرن ميونيخ حتى معظم جماهير الأهلي، لذلك يجب أن يلعب اللاعبون تلك المباراة دون أي ضغوط".





وواصل، "على لاعبي الأهلي أن يلعبون لامتاع أنفسهم وجماهيرهم، كرة القدم لا تعرف المستحيل، ومثل تلك المباريات قد تحدث في العمر مرة".