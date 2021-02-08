ميدو: الزمالك يحتاج لعودة سيسيه

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الزمالك كان في حاجة لعودة رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والمعار إلى صفوف الاتحاد السكندري.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "رزاق سيسيه كان لابد من عودته إلى الزمالك مع بداية الموسم الحالي".





وكان رزاق سيسيه قد تم طرده في لقاء فريقه أمام الزمالك، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الزمالك بثنائية نظيفة.





ومن المقرر أن يعود رزاق سيسيه إلى صفوف الزمالك نهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء إعارته مع نادي الاتحاد السكندري.