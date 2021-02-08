بفستان أبيض.. نيللي كريم تتألق فى أحدث جلسة تصويرية لها

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:54 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة نيللي كريم على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نيللى كريم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة حيث اعتمدت على فستان جذاب لونه أبيض أظهر جمالها، ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


جدير بالذكر أن أخر أعمال علا رشدي كان مسلسل "100 وش"، الذي ينتمي لقالب الكوميدي، وشاركت فيه بجانب عدد كبير من النجوم، وأبرزهم نيللي كريم آسر ياسين، زينب غريب شريف دسوقي، وغيرهم، وهو من إنتناج جمال العدل، وتأليف أحمد وائئل وعمرو الدالي.

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ فى كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

رسالة مبكية من زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية للسيسي: "مفيش غربة تاني"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 9 ساعات

المعز علي يوجه رسالة اعتذار للأهلي وجماهيره "فيديو"

منذ حوالي 6 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من حسام حسن بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية يشهد مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة الأهلي فى كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعة

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 7 ساعات

كلوب يسخر من أليسون بعد أخطائه في مباراة مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

02:03 ص

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

12:10 ص

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

11:31 م

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

10:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع