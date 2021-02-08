بفستان أبيض.. نيللي كريم تتألق فى أحدث جلسة تصويرية لها

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تحرص الفنانة نيللي كريم على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت نيللى كريم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة حيث اعتمدت على فستان جذاب لونه أبيض أظهر جمالها، ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





جدير بالذكر أن أخر أعمال علا رشدي كان مسلسل "100 وش"، الذي ينتمي لقالب الكوميدي، وشاركت فيه بجانب عدد كبير من النجوم، وأبرزهم نيللي كريم آسر ياسين، زينب غريب شريف دسوقي، وغيرهم، وهو من إنتناج جمال العدل، وتأليف أحمد وائئل وعمرو الدالي.