موعد مباراة ليفربول المقبلة فى الدوري الإنجليزي

تعرض نادي ليفربول لهزيمة كبيرة أمام نظيره نادي مانشستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول نظيره نادي ليستر سيتي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".









وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.









وتلعب المباراة بين الفريقين على ملعب كينج باور الدولي بمدينة ليستر فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.