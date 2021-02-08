موعد مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ فى كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

يواجه اليوم الاثنين النادي الأهلي نظيره نادي بايرن ميونيخ الألماني ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.









ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره بايرن ميونيخ فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على استاد أحمد بن علي المونديالي.









وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت المفتوحة عبر النايل سات الناقلة لحقوق بث البطولة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.









ويدخل النادي الأهلي المباراة بعد الفوز على حساب نظيره نادي الدحيل بنتيجة هدف مقابل لاشئ فى الجولة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية.