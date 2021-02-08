موعد مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ فى كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه اليوم الاثنين النادي الأهلي نظيره نادي بايرن ميونيخ الألماني ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.


ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره بايرن ميونيخ فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على استاد أحمد بن علي المونديالي.


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت المفتوحة عبر النايل سات الناقلة لحقوق بث البطولة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


ويدخل النادي الأهلي المباراة بعد الفوز على حساب نظيره نادي الدحيل بنتيجة هدف مقابل لاشئ فى الجولة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بطولة كأس العالم للأندية بايرن ميونخ الاهلي

أخبار تهمك

أول تعليق من حسام حسن بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 3 ساعات

كلوب يسخر من أليسون بعد أخطائه في مباراة مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية يشهد مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 5 ساعات

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ فى كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

منذ ساعة و 13 دقيقة

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة الأهلي فى كأس العالم للأندية

منذ 42 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

لماذا حذر السودان إثيوبيا من خطورة الملء الثاني لسد النهضة؟

منذ ساعة الا ربع

رسالة مبكية من زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية للسيسي: "مفيش غربة تاني"

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري اليوم الخميس في مونديال الأندية

هنا الزاهد تكشف لـ"الفجر الفني" توقعاتها لمبارة الأهلي والدحيل القطري

كارمن سليمان تكشف لـ"الفجر الفني" توقعاتها لمبارة الأهلي والدحيل القطري

سعد الصغير يكشف لـ"الفجر الفني" توقعاته لمبارة الأهلي والدحيل القطري

مينا عطا لـ"الفجر الفني" أتمنى التوفيق للنادي الأهلي من كل قلبي

رنا سماحة تكشف لـ"الفجر الفني" عن توقعاتها لمبارة الأهلي والدحيل القطري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

02:03 ص

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

12:10 ص

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

11:31 م

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية يشهد مفاجأت بالجملة

12:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع