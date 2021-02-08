مجلس النواب يستمع إلى بيان وزيرة التخطيط اليوم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:11 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
تشهد الجلسة العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، حضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لإلقاء بيان الوزارة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد إحالة رئيس المجلس، بيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

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مجلس النواب المستشار جبالي

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