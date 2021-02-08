نجم ريال مدريد السابق يحسم موقفه من العودة إلى الملكي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن المغربي أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان الإيطالي حسم موقفه من العودة إلى صفوف ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.


وألمح موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن حكيمي كان قد انتقل من الملكي إلى إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل مبلغ يبلغ قدره 40 مليون يورو وذكرت بعض التقارير الصحفية أن النجم المغربي قد يعود إلى ريال مدريد.


وأوضح الموقع الإيطالي أن النجم المغربي ووكيل أعماله لا يساورهما أي قلق بشأن أنباء الرحيل عن إنتر ميلان تحديدا أن حكيمي سعيد مع النيراتزوري.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن حكيمي ليست لديه أية نية للرحيل عن إنتر ميلان في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن إنتر ميلان يعتبر حكيمي من أحد اللاعبين الرئيسين في مشروع النادي الإيطالي بالإضافة إلى روميلو لوكاكو ونيكولو باريلا.

وأكد الموقع الإيطالي أن إنتر ميلان سيبدأ تسديد أموال صفقة حكيمي لريال مدريد في شهر مارس المقبل بالاتفاق مع فلورنتينو بيريز رئيس الملكي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد الدوري الاسباني الممتاز أشرف حكيمي

أخبار تهمك

رسالة مبكية من زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية للسيسي: "مفيش غربة تاني"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك الرسمي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 6 ساعات

كلوب يسخر من أليسون بعد أخطائه في مباراة مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية يشهد مفاجأت بالجملة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

خطة مبابي للانتقال إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أول تعليق من جوارديولا بعد الفوز على ليفربول

منذ ساعة و 24 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

المعز علي يوجه رسالة اعتذار للأهلي وجماهيره "فيديو"

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من حسام حسن بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

صراع إيطالي على نجم ريال مدريد

إنتر ميلان يخطط لخطف نجم ريال مدريد

لاوتارو يقترب من تجديد عقده مع إنتر ميلان

صفقة تبادلية مرتقبة بين ريال مدريد وإنتر ميلان

بديلاً لـ بنزيما.. ريال مدريد يستهدف نجم إنتر ميلان

ريال مدريد يحدد بديل بنزيما

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

12:10 ص

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

11:31 م

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية يشهد مفاجأت بالجملة

12:00 ص

كلوب يسخر من أليسون بعد أخطائه في مباراة مانشستر سيتي

01:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع