سمير كمونة : مواجهة بايرن صعبة على الأهلي والإصرار يحسم هذه النوعية من المباريات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
أكد سمير كمونة لاعب الأهلي السابق، صعوبة مواجهة بايرن ميونيخ على المارد الأحمر في مونديال الأندية. 


وأضاف كمونة في تصريحات لبرنامج '' البريمو'' عبر قناة '' Ten ‘’ هذه النوعية من المباريات لا تُحسم بالفنيات فقط بل بالإصرار و المجهود ، وأنصح لاعبي الأهلي بتقديم مباراة كبيرة والإستمتاع بمواجهة بايرن بكأس العالم للأندية المقام حاليا بقطر. 


وكان الأهلي قد حقق الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات في ربع نهائي البطولة.


ويلتقي الأهلي مع بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا اليوم الاثنين في الثامنة مساء على استاد الريان في نصف نهائي مونديال الأندية.

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