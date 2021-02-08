رضا عبدالعال يقدم نصيحة ذهبية لموسيماني قبل موقعة بايرن ميونخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:21 ص
بوابة الفجر
قال رضا عبد العال نجم الكرة المصرية الأسبق أن فوز الأهلي على بايرن ميونخ غداً أمر وارد وليس مستحيلاً ، مشيراً إلى أن الأهلي بطل إفريقيا ويمكنه تجاوز عقبة بايرن ميونخ وبلوغ الدور النهائي لمونديال الأندية.

وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' يجب على لاعبي الأهلي إثبات قدراتهم وتقديم مباراة كبيرة تليق بمكانة النادي الأهلي.

واختتم عبد العال ، أنه ينصح موسيماني باللعب بطريقة 4-4-2 خاصةً أنها ستوفر له الديناميكية في وسط الميدان وغلق مفاتيح اللعب للعملاق الألماني.

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