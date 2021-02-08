وزير قطاع الأعمال يكشف عن استثمارات ضخمة في صناعة الغزل والنسيج (فيديو)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:29 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة تقوم بإعداد استثمارات ضخمة في قطاع الغزل والنسيج، لإتاحة المواد الخام للقطاع الخاص بأسعار معقولة، لكي يكون قادرًا على منافسة المنتج الأجنبي.

وتابع "توفيق"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الوزارة تعمل على مساعدة المستثمرين الصغار على إدارة مصانع الغزل والنسيج، وتعمل على توفير المصنع في المناطق السكنية لكي يكون قادر على جذب العمالة بسهولة.

وتابع، أن التمويل ليس عائقا أمام تشغيل المصانع القديمة، ولكن المشكلة تكمن في الغالب في قدم آلات بعض المصانع، وعدم القدرة على توفير احتياجات السوق.

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وزير قطاع الاعمال الغزل والنسيج

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