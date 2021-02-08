مجلس المقاصة يرفض استقالة عبد السلام ويتمسك بعقد الرعاية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
أصدر مجلس إدارة نادي المقاصة بيانا رسميا يعلن رفضه استقالة اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة النادي، ويؤكد تمسكه باستمراره في منصبه على رأس مجلس إدارة النادي.

كما يؤكد مجلس إدارة المقاصة على العلاقة الطيبة التي تربطه بالمهندس أحمد عبد الخالق رئيس الشركة الراعية للنادي، ويتمسك بعقد الرعاية معه ولم يطلب مجلس المقاصة نهائيًا فسخ عقد الرعاية.

أكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي المقاصة أن اللواء محمد عبد السلام تقدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة النادي، ولكن تم عقد جلسة عاجلة لمجلس الإدارة انتهت برفض الاستقالة بالإجماع.

وشدد اللواء بكري سليم على أن اللواء محمد عبد السلام يعد قيمة وقامة كبيرة وصاحب أيادي بيضاء على نادي المقاصة وجزء من تاريخه، وهو ما يجعل من غير المقبول بأي حال قبول استقالته لتقدير النادي جهوده وخبراته الكبيرة.

وأوضح اللواء بكري سليم أن علاقة مجلس إدارة نادي المقاصة مع المهندس أحمد عبد الخالق الراعي الرسمي للنادي جيدة للغاية، ولم تشهد أي خلافات، مؤكدا أن مجلس الإدارة لم يطلب فسخ عقد الرعاية كما تردد، مضيفا أن المهندس أحمد عبد الخالق مستمر في أداء دوره كراعي رسمي للنادي وداعم قوي لفريق الكرة.

وطالب المدير التنفيذي لنادي المقاصة بعض وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف لزعزعة استقرار نادي المقاصة وتعطيل مسيرة فريق الكرة.

ومن جانبه اكد النائب وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة واحد مؤسسي النادي ان اللواءمحمد عبدالسلام قيمة كبيرة وتاريخ مشرف وان مجلس الادارة رفض استقالته بالإجماع.

واوضح هويدي ان المهندس احمد عبدالخالق الراعي الرسمي للنادي ملتزم بتعاقده وتربطه علاقة طيبة مع جميع مسئولي المقاصة ، ولم تطلب الادارة فسخ تعاقده ، خاصة ان التعاقد مع عبدالخالق تم تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بالفيوم وتحت رعاية الوزارة ، وان العلاقات طيبة وملتزم بكل بنود العقد ولا يوجد اي خلافات كما يردد البعض لتعطيل مسيرة المقاصة.

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