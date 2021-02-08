مجلس المقاصة يرفض استقالة عبد السلام ويتمسك بعقد الرعاية
الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:00 ص
أصدر مجلس إدارة نادي المقاصة بيانا رسميا يعلن رفضه استقالة اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة النادي، ويؤكد تمسكه باستمراره في منصبه على رأس مجلس إدارة النادي.
كما يؤكد مجلس إدارة المقاصة على العلاقة الطيبة التي تربطه بالمهندس أحمد عبد الخالق رئيس الشركة الراعية للنادي، ويتمسك بعقد الرعاية معه ولم يطلب مجلس المقاصة نهائيًا فسخ عقد الرعاية.
أكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي المقاصة أن اللواء محمد عبد السلام تقدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة النادي، ولكن تم عقد جلسة عاجلة لمجلس الإدارة انتهت برفض الاستقالة بالإجماع.
وشدد اللواء بكري سليم على أن اللواء محمد عبد السلام يعد قيمة وقامة كبيرة وصاحب أيادي بيضاء على نادي المقاصة وجزء من تاريخه، وهو ما يجعل من غير المقبول بأي حال قبول استقالته لتقدير النادي جهوده وخبراته الكبيرة.
وأوضح اللواء بكري سليم أن علاقة مجلس إدارة نادي المقاصة مع المهندس أحمد عبد الخالق الراعي الرسمي للنادي جيدة للغاية، ولم تشهد أي خلافات، مؤكدا أن مجلس الإدارة لم يطلب فسخ عقد الرعاية كما تردد، مضيفا أن المهندس أحمد عبد الخالق مستمر في أداء دوره كراعي رسمي للنادي وداعم قوي لفريق الكرة.
وطالب المدير التنفيذي لنادي المقاصة بعض وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف لزعزعة استقرار نادي المقاصة وتعطيل مسيرة فريق الكرة.
ومن جانبه اكد النائب وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة واحد مؤسسي النادي ان اللواءمحمد عبدالسلام قيمة كبيرة وتاريخ مشرف وان مجلس الادارة رفض استقالته بالإجماع.
واوضح هويدي ان المهندس احمد عبدالخالق الراعي الرسمي للنادي ملتزم بتعاقده وتربطه علاقة طيبة مع جميع مسئولي المقاصة ، ولم تطلب الادارة فسخ تعاقده ، خاصة ان التعاقد مع عبدالخالق تم تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بالفيوم وتحت رعاية الوزارة ، وان العلاقات طيبة وملتزم بكل بنود العقد ولا يوجد اي خلافات كما يردد البعض لتعطيل مسيرة المقاصة.