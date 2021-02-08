"ذكراكم فى قلوبنا".. أحمد فهمي يحيي ذكري شهداء نادي الزمالك





يحرص الفنان أحمد فهمي، على التواصل الدائم مع متابعيه، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.ونشر أحمد فهمى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لإحياء ذكرى شهداء نادى الزمالك، حيث علق قائلاً: "ذكراكم فى قلوبنا.. رحم الله شهداء نادى الزمالك".يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي مسلسل «رجالة البيت» الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركه البطولة كل من أكرم حسني، بيومي فؤاد، دينا محسن (ويزو)، لطفي لبيب وعدد كبير من ضيوف الشرف، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.