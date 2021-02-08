مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطى أولية كبيرة لمواجهة فيروس كورونا، ووفر الأموال اللازمة لشراء لقاح كورونا للمصريين.



وأضاف مستشار الرئيس خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن مصر تعاقدت مع الشركات المنتجة للقاح كورونا لتوفير أكبر كمية منتجة للقاحات، ومشكلة توفير لقاح كورونا تتمثل في أن الكمية المنتجة محدودة، ولا تكفي الطلب العالمي.



وأشار إلى أن الدول المنتجة للقاح أسترازينكا استحوذت على الكمية الأكبر من هذا اللقاح، لافتَا إلى أن منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة توفير اللقاح لكافة الدول بشكل عادل.



وأضاف أن معظم إصابات كورونا تتماثل للشفاء تمامًا دون أي أثار جانبية، ولكن بعض الحالات المتوسطة أو الشديدة التي تتعرض للالتهابات الرؤية تحدث لها بعض الأثار الجانبية لمدة بعد التماثل للشفاء مشيرًا إلى أن بعض الحالات تشعر بإرهاق شديد بعد التماثل للشفاء، وهذا قد يرجع إلى القلق الشديد نتيجة التعب الشديد أثناء الإصابة.



وأوضح أن 15% من الحالات تفقد حاسة الشم والتذوق عند الإصابة بفيروس كورونا، وبعد التماثل للشفاء ترجع حاسة الشم والتذوق خلال عدة أيام، وقد تمتد في بعض الحالات إلى عدة شهور، مضيفًا أن تطعيم فيروس كورونا سيكون مجانًا للفئات الغير قادرة على شراء.

