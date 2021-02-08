الصحة: استخدمنا حساباتنا على مواقع التواصل لدحض الشائعات خلال جائحة كورونا

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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن المنصات الرقمية تعتبر من أهم وسائل التواصل مع المواطنين خلال فترة جائحة كورونا خاصة أن هذه المنصات أصبح لها جمهورًا كبيرًا وبديلًا عن التواصل الورقي التقليدي.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أن شريحة كبيرة من المجتمع تتلقى كافة معلوماتها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشار إلى أنه تم تطوير منصبات التواصل الخاصة بالوزارة وإنشاء حسابات رسمية سواء في الفيس بوك او انستجرام او توتير أو يوتيوب من خلال الحاسبات الموثقة لها لدحض الشائعات خاصة خلال مواجهة جائحة كورونا.



وأكد أن حسابات وزارة الصحة أصبحت هي المصدر الموثق التي يتم من خلاله الحصول على المعلومات الخاصة بالقطاع الصحي، لافتًا إلى أن عدد المتابعين لهذه الحسابات وصل إلى 11 مليون متابع.



وأوضح أن تطبيق صحة مصر موجود لتوعية المواطنين، مؤكدًا أن التوعية والالتزام بالإجراءات الاحترازية من أهم الرسائل التي ركزت عليها منصات الصحة الرقمية خلال فترة الجائحة.