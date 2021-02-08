تاج الدين: الرئيس السيسي يتابع بشكل شخصي جهود الدولة لمواجهة كورونا

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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل شخصي جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن القيادة السياسية منذ انطلاق الأزمة وهي تتعامل بشكل علمي وعملي ودقيق ومبرمج وتحت السيطرة.



وأضاف "تاج الدين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي": "الرئيس السيسي يعيش في نخاع القضايا القومية ولديه رغبة أكيدة ومستمرة ودون كلل لإيجاد علاج جذري سواء في الطرق والمرور أو العشوائيات أو قضايا الصحة بصفة عامة أو أزمة كورونا بصفة خاصة".



وتابع "من اللحظات الأولى لانطلاق الوباء ومصر أخذت خطوات مهمة وحيوية في هذا المجال بوضع خط وقائية لكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها، وحديث الرئيس السيسي يحمل دلائل مهمة أبرزها متابعته بشكل دقيق لكافة مكونات المشهد".



واستطرد "الدولة المصرية بدأت في مواجهة فيروس كورونا بقوة قبل وصول الوباء، والرئيس السيسي وجه بدعم المؤسسات الطبية وتوفير كافة المستلزمات الوقائية والرعاية، وعندما بدأ العالم في إنتاج لقاحات كان هناك توجيه لكيفية التعامل مع اللقاح المتاح خاصة أن الإنتاج العالمي لا يغطي بلد المنشأ والمتاح أقل من المستهدف أو الذي كان معلن عنه".



وأشار إلى أن مصر تواصلت في أكثر من اتجاه مع المؤسسة العالمية التي تشرف وتتابع في اللقاحات جافي، كما قامت بالتواصل مع الشركات المنتجة مباشرة سواء في الصين أو المملكة المتحدة لتوفير اللقاحات للشرائح المستهدفة من المجتمع المصري وفي مقدمتها الكوادر الطبية في مستشفيات العزل، لافتًا إلى أن الحوامل والفئات أقل من 18 عامًا غير مستهدفة من هذا اللقاح.