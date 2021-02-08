عمرو خليل: لأول مرة نرى رئيس جمهورية في منطقة عشوائية بنفسه (فيديو)



وقال "خليل" خلال تقديم برنامجه "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "الرئيس مش بيشوف المناطق العشوائية فيديو، ولكن ذهب يشوفها بنفسه وبشخصه في حضور مجلس الوزراء بالكامل".



وأضاف "وجود الرئيس بنفسه في المنطقة العشوائية رسالة طمأنة بأنه سيتم تحسين الحياة في المنطقة بالكامل، وعزبة الهجانة مثال لأماكن أخرى كثيرة تعمل الدولة على تحسينها".



وكان صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قد اطلع خلال الجولة على التطوير الجاري لتلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية، موجهًا بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة على مستوي الجمهورية من كافة الجوانب.



كما أكد الرئيس السيسي على ضرورة الوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلًا عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.

علق الإعلامي عمرو خليل، على الزيارة التفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من أعضاء الحكومة لمنطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة.