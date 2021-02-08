يوسف الحسيني عن تفقد الرئيس لعزبة الهجانة: "السيسي جاي يعدل المايلة" (فيديو)

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علق الإعلامي يوسف الحسيني، على جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعزبة الهجانة أمس برفقة عدد من الوزراء، قائلًا: "عزبة الهجانة واحدة من أكثر المناطق العشوائية فقرًا، ولكنها تربط ما بين مدينة مصر، ومصر الجديدة وهذه الأحياء من الأحياء الراقية التي تخص الطبقة المتوسطة والعليا وما هو أعلى من ذلك".



وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تطويره العشوائيات يحاسب على الفواتير القديمة التي أهملت هذه المناطق مما حولها لعشوائيات.



وأضاف: "الرئيس بيقول حاضر أنا هحاسب على الفواتير القديمة، لكني مش أنا السبب، الدولة كانت غايبة، والرئيس السيسي جاي يعدل المايلة، وهيحصل إن شاء الله".

