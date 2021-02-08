"الرياضة" تطلق أكبر حملة توعية ضد الختان بمشروع "المساحات الآمنة"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:42 ص
بوابة الفجر
أسماء قورة
أطلقت وزارة الشباب والرياضة، السبت، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للتدريب) أكبر حملة توعية لمناهضة ختان الإناث ضمن مشروع المساحات الآمنة للوافدات وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بمحافظات الشرقية ( العاشر من رمضان ) والقليوبية ( العبور ) والجيزة (أرض اللوا والشيخ زايد ).

وتستمر الوزارة في تنفيذ فعاليات الحملة حتي نهاية فبراير الجاري، نظرا لنجاح حملة التوعية واقبال عدد كبير من الفتيات والسيدات علي حضور الندوات التي ينفذها مشروع المساحات الآمنة.

وجدير بالذكر، أن مشروع المساحات الآمنة يهدف إلى توفير مساحة آمنة للسيدات للحصول علي الدعم المعنوي والاجتماعي، علاوة علي توفير المعلومات واكتساب المهارات المتعلقة بالمرأة والطفل والصحة الإنجابية والخدمات المتاحة للوافدات السوريات والمصريات وبعض من الجنسيات الأخرى من دول السودان والصومال وإريتريا علاوة على إثيوبيا واليمن وليبيا.

"الرياضة" تطلق أكبر حملة توعية ضد الختان بمشروع "المساحات الآمنة"
"الرياضة" تطلق أكبر حملة توعية ضد الختان بمشروع "المساحات الآمنة"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة مبكية من زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية للسيسي: "مفيش غربة تاني"

منذ حوالي 6 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من حسام حسن بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية يشهد مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن العشوائيات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 12 ساعة

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

المعز علي يوجه رسالة اعتذار للأهلي وجماهيره "فيديو"

منذ حوالي 9 ساعات

كلوب يسخر من أليسون بعد أخطائه في مباراة مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

فنانة شاركت في مسلسل الحاج متولي تتحول إلى "مشردة" بالبحيرة.. وشقيقها: ملهاش مكان معايا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

02:03 ص

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

12:10 ص

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

06:08 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع