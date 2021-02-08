"الرياضة" تطلق أكبر حملة توعية ضد الختان بمشروع "المساحات الآمنة"

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أطلقت وزارة الشباب والرياضة، السبت، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للتدريب) أكبر حملة توعية لمناهضة ختان الإناث ضمن مشروع المساحات الآمنة للوافدات وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بمحافظات الشرقية ( العاشر من رمضان ) والقليوبية ( العبور ) والجيزة (أرض اللوا والشيخ زايد ).



وتستمر الوزارة في تنفيذ فعاليات الحملة حتي نهاية فبراير الجاري، نظرا لنجاح حملة التوعية واقبال عدد كبير من الفتيات والسيدات علي حضور الندوات التي ينفذها مشروع المساحات الآمنة.



وجدير بالذكر، أن مشروع المساحات الآمنة يهدف إلى توفير مساحة آمنة للسيدات للحصول علي الدعم المعنوي والاجتماعي، علاوة علي توفير المعلومات واكتساب المهارات المتعلقة بالمرأة والطفل والصحة الإنجابية والخدمات المتاحة للوافدات السوريات والمصريات وبعض من الجنسيات الأخرى من دول السودان والصومال وإريتريا علاوة على إثيوبيا واليمن وليبيا.



