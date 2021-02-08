ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:06 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
تعقد اليوم الاثنين، المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك لنقابات شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.

هذا وتعقد اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات غرفة عمليات، كما تعقد اللجنة المشرفة على الانتخابات المشكلة من النقابة العامة غرفة عمليات أخرى حتى الإعلان عن النتائج.

يشار إلى أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى تعقد يوم 15 فبراير الجاري.

وتستعرض "الفجر" كافة أماكن التصويت للمحامين في المرحلة الثانية:- 
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية
ننشر أماكن التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين للمرحلة الثانية

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نقابة المحامين انتخابات

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