دبلوماسي سابق: الثوابت الوطنية المصرية تركز على دعم القضية الفلسطينية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:27 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تقوم بدور رئيسي في كافة الملفات العربية سواء ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات والوقوف إلى جانب الأشقاء في ليبيا في خطواتهم من اجل ترسيخ نظام ديمقراطي في ليبيا.

وأضاف "هريدي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن الثوابت الوطنية المصرية تركز على دعم القضية الفلسطينية والتي بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، مطالبًا المجتمع الدولي بدعم القضية الفلسطينية والتوصل إلى حل عادل للفلسطينيين.

وكان استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول "تعزيز العلاقات الراسخة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي".

وقد أكد الرئيس خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، وذلك كأحد ثوابت السياسة المصرية الراسخة، معربًا عن التطلع لتطوير العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات.

كما أكد الرئيس على مبادئ السياسة المصرية الهادفة إلى البناء والتعاون ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي أصيل، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

من جانبه؛ ثمن "الحجرف" العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا الحرص المتبادل على تعزيزها، ومشيدًا بالدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن كافة قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي.

كما أشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجي بالحرص المصري الدائم تجاه تكاتف الصف وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، إلى جانب دعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشئون الداخلية للدول العربية.

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