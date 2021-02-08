15 يومًا تفصل نجم الزمالك عن العودة إلى الملاعب

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية أن الجهاز الطبي في الزمالك رفض خضوع نجم الفريق محمد عبدالشافي لجراحة في الركبة وفضل خضوعه لبرنامج تأهيلي اولاً.


وأوضح محمد رضا وكيل أعمال محمد عبدالشافي حقيقة ما تردد في الأيام القليلة الماضية عن حاجة اللاعب إلى تدخل جراحي في الركبة من أجل التعافي من الإصابة التي يعاني منها مؤخراً.

وأفاد محمد رضا بأن إصابة محمد عبدالشافي في الركبة وهي عبارة عن قطع جزئي في الغضروف ولا تحتاج إلى تدخل جراحي.

وأكد وكيل أعمال عبدالشافي أن اللاعب يخضع حالياً لعمل تقويات في الركبة وسيكون جاهزا للمشاركة في مباريات الفريق في خلال فترة لن تقل عن 15 يوما.

جدير بالذكر أن محمد عبد الشافي تعافى مؤخرا من الإصابة التي تعرض لها في كسر في عظمة الترقوة والتي تعرض لها في مباراة الأهلي في الدور الثاني من الموسم الماضي الا أنه للأسف تعرض للإصابة في ركبته مرة أخرى.

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