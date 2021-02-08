رئيس صندوق تطوير العشوائيات: السيسي عايز يحقق حياة أفضل للناس (فيديو)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:30 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن حجم العشوائيات تضاعف منذ عام 2011 حتى الآن عن الـ30 عامًا الأخيرة، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت تطوير العشوائيات في الوقت الحرج، معقبًا: "تطوير العشوائيات كان يعتبر مستحيلا، ولكن بتيسير الله، ودعم القيادة السياسية وتذليل كل الصعاب، جعل تطوير العشوائيات أمر ممكن".

وتابع "صديق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن العشوائيات غير الآمنة شمل 240 ألف وحدة، وتم الانتهاء من 190 ألف وحدة، وتم العمل على تطوير عواصم المحافظات من خلال إنشاء مشاريع إسكانية مماثلة لحي الأسمرات بصورة آمنة على حياة الناس.

ولفت إلى أن عزبة الهجانة التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارتها للتطوير هي آمنة، ولكنها غير مخططة وغير ملائمة للحياة، معقبًا: "الرئيس السيسي عايز يحقق حياة أفضل للناس".

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صندوق تطوير العشوائيات السيسي

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