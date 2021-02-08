لجنة السلامة بنقابة المهندسين: وجود منشأة صناعية في الأماكن السكنية "جريمة"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:39 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال علاء عبد الظاهر، مدير إدارة الحماية المدنية السابق، إنه لا يجوز أن يكون هناك منشأة صناعية في الأماكن السكنية، مؤكدًا أن المنشآت الصناعية تمثل خطرًا على هذه الأماكن.

وأضاف "عبد الظاهر" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن السبب في استمرار حريق عقار فيصل لفترات طويلة هو عدم قدرة رجال الحماية المدنية على إزالة المواد المشتعلة من المبنى خوفًا على حياة رجال الحماية والإنقاذ لخطورة التدخل لداخل المخزن.

وأشار، إلى أن استمرار البؤر كان بسبب احتواء المخزن على كميات كبيرة من الكاوتش والكارتون وهي التي عملت على تسريع الحريق بصورة كبيرة، فكل ما تهدأ الحريق يأتي بعض الهواء لإعادة النيران مرة أخرى.

من جهته قال محمد عزب، رئيس لجنة السلامة بنقابة المهندسين، إن وجود منشأة صناعية في الأماكن السكنية جريمة في حق المواطنين، مؤكدًا أنه لا يجوز أن تكون المخازن في مثل هذه المباني لأن وجود هذه المخازن لها إجراءات وأماكن منفصلة عن المناطق السكنية.

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نقابة المهندسين لجنة السلامة

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