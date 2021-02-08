جسد دور مصاب بـ"الشلل الرعاش" فتحول لحقيقة.. أبرز معلومات عن الفنان يوسف فوزى

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:23 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

يحتفل اليوم الفنان يوسف فوزى بعيد ميلاده حيث إنه من مواليد شهر فبراير، ورغم أنه لم يقدم بطولة مطلقة إلا أنه استطاع بأدواره أن يكون قاعدة شعبية ويصبح معروف.

فى يوم ميلاده يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن الفنان يوسف فوزى:

-ولد يوسف فوزي في مدينة القاهرة في عام 1945، فوالده مصري ووالدته إنجليزية، وتزوج 4 مرات، وخان زوجاته ست مرات.

_فى بداية مشواره وجه مشكلة بسبب أن والده كان رافضاً فكرة أن يكون ممثلا.

--بدأ مشوراه الفنى منذ أوائل الثمانينيات من خلال عشرات الأدوار المساعدة بين السينما والتليفزيون.

_أول ظهور له على شاشة السينما، كان من خلال فيلم "النمر الأسود" مع الفنان الراحل أحمد زكي، وقام فيه بدور الشاب الألماني المتعصب ضد المغتربين العرب.

_تعاون مع الفنان محمد صبحي في عدد من المسلسلات التليفزيونية، منها: "فارس بلا جواد، ملح الأرض، عايش في الغبيوبة"

-عمل في العديد من الأفلام في فترة سبعينات القرن العشرين مع نادية الجندي ومحمد مختار.

_قدم أدوارًا ثانوية، أهمها في مسلسلات: "أوبرا عايدة"، "مبروك جالك قلق"، و"لحظات حرجة"، وأفلام مثل "صعيدي رايح جاي".

_جسد دور المصاب بـ"الشلل الرعاش" خلال دوره الثانوي، بمسلسل "أوبرا عايدة"، فتحول لحقيقة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوسف فوزي لفجر الفني صعيدي رايح جاي اثناسيوس

أخبار تهمك

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك الرسمي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية يشهد مفاجأت بالجملة

منذ أقل من ساعتين

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

منذ حوالي 7 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

رسالة مبكية من زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية للسيسي: "مفيش غربة تاني"

منذ ساعة و 17 دقيقة

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 3 ساعات

المعز علي يوجه رسالة اعتذار للأهلي وجماهيره "فيديو"

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من حسام حسن بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خطة مبابي للانتقال إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من جوارديولا بعد الفوز على ليفربول

منذ ساعة و 12 دقيقة

كلوب يسخر من أليسون بعد أخطائه في مباراة مانشستر سيتي

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف فوزي وحقيقة تجاهل زملائه له

يوسف فوزي يعلن إصابته بـ"الشلل الرعاش".. ويؤكد: "لن أعود للتمثيل مرة أخرى"

التمثيل تحول إلى حقيقة.. كيف تنبأ يوسف فوزي بمرضه في "أوبرا عايدة"؟

بعد إصابة يوسف فوزي به.. أسباب وأعراض وعلاج مرض الشلل الرعاش

بعد انتشار فيديو مؤثر له.. يوسف فوزي يتصدر تريند "جوجل"

بعد إصابته بالشلل الرعاش... يوسف فوزي: "مرضي ليس له علاج.. ومش عايز حاجة غير الدعوات"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

12:10 ص

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

11:31 م

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية يشهد مفاجأت بالجملة

12:00 ص

كلوب يسخر من أليسون بعد أخطائه في مباراة مانشستر سيتي

01:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع