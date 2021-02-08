عمرو أديب: تطوير عزبة الهجانة يحتاج إلى العبقرية الهندسية لـ"بناة الأهرامات" (فيديو)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:34 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
شدد الإعلامي عمرو أديب، على ضرورة ألا نسمح بمزيد من البناء العشوائي، لافتا إلى أن هناك عقارا انهار في محافظة سوهاج، معتبرا أن مثل هذه الحوادث نتيجة 40 عاما من الفساد وعدم التخطيط، والإهمال.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "المصريين ميستحقوش كده.. المصري مش بيحوش حاجة غير بيت، ساكني عمارة فيصل قاعدين في مدارس لحد ما يلاقوا مكان.. مين المسئول عن الكلام ده".

وأشار إلى أن تطوير منطقة عزبة الهجانة بوضعها العالي تحتاج إلى العبقرية الهندسية المصرية التي بنت الأهرامات إلى جانب سواعد المصريين، مضيفا: "جنرالات المقاهي يقولوا لينا بالله عليك ماذا تفعل لو كنت مكاني". 

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عمرو اديب بناة الاهرامات

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