رئيس "اقتراحات البرلمان" عن إرسال مساعدات مصرية إلى السودان: لمسة وفاء

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قال النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن قيام مصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بإرسال مساعدات غذائية وطبية إلى السودان، يأتي في إطار العلاقات المصرية الوثيقة بالسودان والرغبة في تخفيف الأعباء عن كاهل السودانيين.



وأضاف "ناصر" في تصريحات له، أن قيام ثلاث طائرات نقل عسكرية بالانطلاق من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهة إلى مطار الخرطوم ومحملة بأطنان من المساعدات الطبية والغذائية إلى السودان لمسة وفاء من مصر القوية القادرة تجاه الشعب السوداني الشقيق.



وقال رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي، إن ما يربط مصر بالسودان من علاقات وثيقة ليس وليد اليوم، ولكنه ممتد وضارب بجذوره إلى قرون ماضية، مشددًا علي أن مصر لا يمكن أن تترك السودان في وقت المحن كما هي عادتها ولذلك تأتي المساعدات المصرية في وقتها تمامًا لتؤكد على العلاقات المتينة بين القاهرة والخرطوم.



ولفت عضو مجلس النواب، أن المساعدات المصرية للسودان ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة كما أن مصر سبق وأرسلت مساعدات للبنان وللعديد من الدول العربية وهذا يأتي انطلاقًا من إحساس مصر بمسؤولياتها تجاه أشقائها وخصوصا وقت الأزمة.



مصر ترسل مساعدات طبية وغذائية إلى السودان بتوجيهات من الرئيس السيسي



وكانت قد أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان محملة بأطنان من المساعدات الطبية والغذائية المقدمة من وزارة الصحة المصرية وجامعة الدول العربية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.



من جانبه، أعرب الجانب السوداني عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا؛ للوقوف بجانبها في أوقات المحن والشدائد، مؤكدًا على أهمية تلك المساعدات فى مساندة قطاع الصحة السوداني.



يأتي ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر والسودان الشقيق، وتأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

