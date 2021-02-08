وفاة ممثل شهير عن عمر يناهز 91 عاما

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:09 ص
بوابة الفجر


توفي الممثل الكندي، كريستوفر بلامر، الذي اشتهر ببطولته للفيلم الكلاسيكي الغنائي "صوت الموسيقى" ، عن عمر يناهز 91 عاما. 
ورحل بلامر في منزله في ولاية كونيتيكت الأميركية، بينما كانت زوجته الممثلة البريطانية، إيلين تايلور، إلى جانبه. 

وفي عمر 82 عاما، حاز بلامر على جائزة أوسكار عن دوره في فيلم "Beginners" عام 2010، كما تم ترشيحه لنفس الجائزة عن دوره في فيلمي "The Last Station" إنتاج عام 2010 و"All the Money in the World" في عام 2018. 
وبحسب موقع "ديدلاين" السينمائي، فإن كريستوفر بلامر يعد أكبر الممثلين عمرا الذي يفوز بجائزة أوسكار.

ومن أشهر أدوار كريستوفر بلامر على شاشة السينما فيلم "The Insider" من إنتاج 1999، مع الممثلين آل باتشينو وراسل كرو، والمستوحى عن أحداث حقيقية، وفيلم الكوميديا السوداء "Knives Out" و"The Man Who Would Be King".

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