رئيس حي غرب الإسكندرية: بدأنا في إزالة عمارة "كوم الشقافة"

Advertisements

كشفت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، التفاصيل المتعلقة بالبدء بقرار إزالة عقار "كوم الشقافة".



وقالت "سحر"، في تصريحات خاصة مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إنه لا تأثير من العقار المائل على العقارات المجاورة ولكن التخوف من انهياره.



وأشارت، إلى أنه تم بالفعل البدء في إزالة العقار الذي صدر ضده أكثر من قرار إزالة، موضحة أن العقار مبني منذ عام 2009 وفي عام 2011 تم بناء دوريين آخرين.



وبدأ حي غرب الإسكندرية، الأحد، أعمال هدم عقار كوم الشقافة المائل، وذلك تنفيذا لقرار لجنة لمنشآت الآيلة للسقوط، حفاظا على سلامة المواطنين.



وتواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل بموقع العقار المائل الكائن في ٣٦ شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة كرموز نطاق حي غرب، لمتابعة تباعات الموقف علي أرض الواقع، مؤكدا علي رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة. وذلك بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، وجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية.



وأوضح المحافظ أن العقار مخالف تم بناءه بدون رخصة منذ ٢٠٠٩ وصادر له قرار إزالة حتي سطح الأرض، وهو مأهول بالسكان يقطن به ٨ أسرة ومكون من دور أرضي و٩ أدوار علوية.



وأكد المحافظ أنه عقب حدوث الميل بالعقار تم الإخلاء الفوري له، وكذلك تم إخلاء عدد ٥ عقارات بمحيط العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.



وكلف المحافظ بتشكيل لجنة عاجلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لمعاينة وفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة بالعقار المائل لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها علي أرواح المواطنين.

