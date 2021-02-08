لجان البرلمان تواصل اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين اليوم

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تواصل عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، عقد اجتماعاتها، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان.



فمن المُقرر أن تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعين لها، حيث يشهد الاجتماع الأول نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل.



بينما يشهد الاجتماع الثاني للجنة نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1264، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والقوي العاملة.



وتعقد لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخري الفقي، اجتماعين لها، حيث يناقش الاجتماع الأول بحث وتدارس حساب ختامي وزارتي قطاع الأعمال العام، الهجرة وشئون المصريين بالخارج لصندوق تطوير العشوائيات للسنة المالية 21122121،مع التركيز على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإعادة تنظيم هياكل هاتين الوزارتين وتفعيل اختصاصاتهما بما يحقق أهداف السياسة العامة، وذلك بحضور وزارات المالية – والتخطيط والتنمية الاقتصادية – قطاع الأعمال العام – الهجرة وشئون المصريين بالخارج – صندوق تطوير العشوائيات.



بينما تستكمل اللجنة في اجتماعها الثاني مناقشة بيان وزير المالية الدكتور محمد معيط، الذي القاه بالجلسة العامة ومناقشات السادة النواب بشأنه.



بينما تستكمل لجنة القوي العاملة، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، الاستماع إلى الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيما يتعلق بخطة عمل الجهاز بشأن مواجهة وحل مشكلات العمالة المؤقتة، والعمال على حساب الصناديق، وآثار تطبيق القانون رقم 81 لسنة 2116 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وغيرها من المشكلات التي رصدتها اللجنة.



وتناقش لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رؤية وخطة وزارة البيئة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومناقشة بيان الحكومة ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به وزيرة البيئة من إيضاحات على أرض الواقع، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



فيما تستكمل لجنة التعليم والبحث العلمي، برئاسة الدكتور سامي هاشم، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وذلك بالإشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة.



ويناقش اجتماع لجنة الصحة، برئاسة النائب أشرف حاتم، عرض تقرير لجنة التنمية المهنية المستدامة بشأن البورد المصري، المجلس القومي للتخصصات، المؤهلات الصحية، مستشفيات الطب العلاجي.

