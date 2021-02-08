لجان البرلمان تواصل اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين اليوم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:47 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
تواصل عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، عقد اجتماعاتها، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان.

فمن المُقرر أن تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعين لها، حيث يشهد الاجتماع الأول نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل.

بينما يشهد الاجتماع الثاني للجنة نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1264، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والقوي العاملة.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخري الفقي، اجتماعين لها، حيث يناقش الاجتماع الأول بحث وتدارس حساب ختامي وزارتي قطاع الأعمال العام، الهجرة وشئون المصريين بالخارج لصندوق تطوير العشوائيات للسنة المالية 21122121،مع التركيز على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإعادة تنظيم هياكل هاتين الوزارتين وتفعيل اختصاصاتهما بما يحقق أهداف السياسة العامة، وذلك بحضور وزارات المالية – والتخطيط والتنمية الاقتصادية – قطاع الأعمال العام – الهجرة وشئون المصريين بالخارج – صندوق تطوير العشوائيات.

بينما تستكمل اللجنة في اجتماعها الثاني مناقشة بيان وزير المالية الدكتور محمد معيط، الذي القاه بالجلسة العامة ومناقشات السادة النواب بشأنه.

بينما تستكمل لجنة القوي العاملة، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، الاستماع إلى الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيما يتعلق بخطة عمل الجهاز بشأن مواجهة وحل مشكلات العمالة المؤقتة، والعمال على حساب الصناديق، وآثار تطبيق القانون رقم 81 لسنة 2116 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وغيرها من المشكلات التي رصدتها اللجنة.

وتناقش لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رؤية وخطة وزارة البيئة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومناقشة بيان الحكومة ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به وزيرة البيئة من إيضاحات على أرض الواقع، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

فيما تستكمل لجنة التعليم والبحث العلمي، برئاسة الدكتور سامي هاشم، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وذلك بالإشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة.

ويناقش اجتماع لجنة الصحة، برئاسة النائب أشرف حاتم، عرض تقرير لجنة التنمية المهنية المستدامة بشأن البورد المصري، المجلس القومي للتخصصات، المؤهلات الصحية، مستشفيات الطب العلاجي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

البرلمان

أخبار تهمك

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

منذ حوالي 7 ساعات

كلوب يسخر من أليسون بعد أخطائه في مباراة مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك الرسمي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من حسام حسن بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة مبكية من زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية للسيسي: "مفيش غربة تاني"

منذ ساعة و 28 دقيقة

المعز علي يوجه رسالة اعتذار للأهلي وجماهيره "فيديو"

منذ حوالي 5 ساعات

خطة مبابي للانتقال إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 54 دقيقة

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من جوارديولا بعد الفوز على ليفربول

منذ ساعة و 24 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية يشهد مفاجأت بالجملة

منذ أقل من ساعتين

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

12:10 ص

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

11:31 م

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية يشهد مفاجأت بالجملة

12:00 ص

كلوب يسخر من أليسون بعد أخطائه في مباراة مانشستر سيتي

01:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع