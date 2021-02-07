نشرة حوادث "الفجر": الداخلية تكشف ملابسات تداول فيديو التنمر على متحد للإعاقة

14 فبراير.. نظر دعوى عدم دستورية قواعد فحص إقرارات الضريبة على الدخل



التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول فيديو إدعاء شاب خطفه الأطفال بكرداسة



اسفكسيا الخنق".. النيابة تكشف تفاصيل العثور على جثة سيدة بالهرم



الاستقلال والمعاشات" أبرزها.. محطات الصدام بين وزارة العدل وموظفي الشهر العقاري



النيابة تحقق في واقعة دهس شخص أثناء عبوره بالتجمع



شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأحد العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:نجحت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة بالتنمر عليه وتصويره بالطريق العام.حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 فبراير، لنظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل فيما تضمنته من قواعد لفحص الاقرارات الضريبية للممولين.كشفت التحقيقات عن تفاصيل جديدة حول إدعاء شاب يعاني من تأخر عقلي، خطفه الأطفال لصالح شخص آخر ذكر إسمه، "صديق شقيقه"، إذ تبين أنه ذكر إسمه خلال مقطع الفيديو المصور له إعتقادًا منه أنه من يخلصه من تعدي الأهالي عليه بالضرب، في حال حضورهكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة سيدة داخل منزلها بالهرم، واستمعت النيابة لأقوال أسرتها، أنها يوم الواقعة دخلت للاستحمام، وفوجئنا بسقوطهاتستمر حالة الصدام بين وزارة العدل وموظفي الشهر العقاري، بسبب مطالباتهم باستقلال الشهر العقاري عن وزارة العدل، مع استمرار أزمة المعاشات والسيارة المتنقلة التي أدت لاستياء العاملين، حتى وصل الأمر لإحالة الدكتور ضيف النجار، رئيس نادي الشهر العقاري، للتحقيق بقرار من المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، وذلك على خلفية تصريحاته حول استقلال الشهر العقاري، ومطالبته بتدخل الرئيس والبرلمان، للاستفادة من هذا القطاع فبدلا من أن يدر ٢ مليار يدر أضعاف، حيث تم التحقيق معه بشكل مخالف للقانون والدستور الذي نص بأن أعضاء الشهر العقاري والتوثيق مستقلون، وهي سابقة تحدث لأول مرة مع رئيس نادي منتخب، وتم بالفعل التحقيق معه من قبل مفتش قانوني، وإرجاء القرار أسبوعين، مع وجود تضامن من جميع الأعضاء القانونين بالشهر العقاري والتوثيق، وعلمنا بأن قرار التحقيق معه تم بقرار من قبل وزير العدل المستشار عمر مروان.فتحت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، التحقيق في واقعة مصرع شخص دهسته سيارة طالب أثناء عبوره بمنطقة التجمع.