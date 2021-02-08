برلمانية عن رفضها الذهاب إلى مكتب وزير الاتصالات: "السلطة التنفيذية هي اللي تيجي"(فيديو)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:08 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إن وزير الاتصالات عمرو طالعت طلب منها الذهاب إلى مكتبة للرد على أسئلتها في البرلمان حول تراجع موقع مصر في الاتصالات على مستوى العالم.

وتابعت "عبد الناصر"، خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد،: "طبعًا مش هروح له، لأن السلطة التنفيذية هي اللي بتذهب للتشريعية، وليس العكس".

وأضافت، أن المناطق التكنولوجيا الآن أصبحت لا تحقق أرباحًا، وإذا حققت بعض الأرباح فهي قليلة للغاية، مشيرة إلى أن شركة وحدة السيلكون المسؤولة عن إدارة المناطق التكنولوجية يتحدث الجهاز المركزي على أنها خاسرة، بينما وزير الاتصالات يتحدث بانها رابحة، معقبة: "طب نصدق مين".

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وزير الاتصالات مها عبد الناصر مجلس النواب

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