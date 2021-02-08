عمرو أديب: السيسي وضع خط أحمر لـ إيقاف البناء العشوائي في مصر

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن أحد المختصين أخبره أن تكلفة إنشاء منطقة عزبة الهجانة بشكل سليم قبل الوصول للوضع العشوائي الذي وصلت له تعتبر أقل من تكلفة تطويرها حاليا.



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "تطوير عزبة الهجانة أغلى كتير من لو كنا قمنا ببنائه بطريقة سليمة من الأول"، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية لتطوير منطقة عزبة الهجانة ليس بالهدم ولا بالنقل، ولهذا اصطحب الرئيس الوزراء خلال زيارته للمنطقة للتشاور.



وأشار، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع خط أحمر للبناء العشوائي في مصر، من خلال إيقاف البناء العشوائي الجديد، ومعالجة الموجود.

