مستشارو الرئيس.. علماء في كافة المجالات لتقديم المشورة لتنفيذ مشروعات الدولة





وفي صدد ذلك عين الرئيس السيسي العديد من المستشارين في المجالات المختلفة التي تحتاجها الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد ومنهم اللواء "أحمد جمال الدين "مستشار الرئيس لشئون المناطق النائية والحدودية، إلي جانب "محمد أمين إبراهيم "مستشار الرئيس للشئون المالية والذي كان يشغل منصب أمين صندوق تحيا مصر، والدكتور " أسامة الأزهري " للشئون الدينية، والسفيرة " فايزة أبو النجا " للأمن القومي.



يأتي ذلك إضافة إلى العلماء والمستشارين في المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر الذي شكله الرئيس السيسي هو مجلس استشاري مشكل من كبار علماء مصر وخبرائها في الداخل والخارج ويتبع رئيس جمهورية مصر العربية، إضافة إلى قيامهم بدور إطلاع رئيس الجمهورية علي أحدث ما وصلت إليه العلوم الحديثة علي مستوي العالم في مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وبحث إمكانية الاستفادة منها علي مستوي مؤسسات الدولة، وتنفيذ ما يصدر اليه من تكليفات من رئيس الجمهورية.



ويضم المجلس الاستشاري للرئيس الدكتور محمد علي العريان في مجال الاقتصاد والدكتور محمد غنيم مجدي يعقوب في مجال الصحة والدكتور أحمد عكاشه في مجال الصحة النفسية والتوافق المجتمعي والدكتورة ميرفت أبو بكر في مجال التعليم القبل جامعي.



إضافة إلي المهندس هاني عزار في مجال المشروعات الكبري، والدكتور فاروق الباز في مجال الجولوجيا، والمهندس هاني النقراشي في مجال الطاقة، والدكتور علي الفرماوي في مجال تكنولوجيا المعلومات، والدكتور فيكتور رزق الله ونبيل فؤاد في مجال التعليم العالي والبحث العلمي



يجوز للمجلس بناء علي اقتراح من أحد أعضائه أن يضم إلي عضويته من يشاء من العلماء أي الخبراء المصريين في الداخل أو الخارج ذوي الإنجارات العلمية المتميزة علي المستوي المحلي أو الدولي وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس وموافقة رئيس الجمهورية. ولرئيس الجمهورية أن يضم إلي عضوية المجلس من يري أحقيه في ذلك لجدارته وكفاءته.



ويقدم العلماء والمستشارين كل في مجاله من خلال المجلس المشورة العلمية والفنية لرئيس الجمهورية في كل المجالات، كما يقدمون دراسة ما يقدم إليه من اقتراحات أو أفكار جادة وتحديد مدي ملاءمتها للتنفيذ من وجهة النظر العلمية إلي جانب تقديم المقترحات اللازمة للارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي وعرضها علي رئيس الجمهورية.



إلي جانب اقتراح مخططات المشروعات القومية الكبرى، والسياسات المستقبلية لجميع قطاعات الدولة علي أسس علمية وعرضها علي رئيس الجمهورية، وإعداد تقييم علمي دوري عن مراحل تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ومعدلات إنجازها وعرضه علي رئيس الجمهورية.



ويعتبر أداء العمل بالمجلس الاستشاري تطوعية وينتخب أعضاء المجلس من بينهم في أول اجتماع للمجلس منسق عام تكون مهمته رئاسة الجلسات وتنسيق الأعمال وتوثيق التكليفات الصادرة إلي المجلس والتوصيات والمقترحات الصادرة عنه علي أن يكون الانتخاب بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الحاضرين.



ويجتمع المجلس بناء على دعوة من المنسق العام مرة علي الأقل كل شهرين، ويجوز لرئيس الجمهورية دعوته للانعقاد في غير مواعيد انعقاده في حالات الطوارئ والأزمات أو لمناقشة موضوع يري ضرورة عرضه علي المجلس وفي أي من هذه الحالات يجتمع المجلس على وجه الاستعجال من وقت دعوته للانعقاد.



ويجوز تشكيل لجنة أو أكثر من أعضاء المجلس لدراسة موضوع أو موضوعات معينة ولكل عضو من أعضاء المجلس من غير أعضاء اللجنة أن يحضر اجتماعات اللجنة دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها يضع المجلس لائحة بإجراءات ونظام عمله وإجراءات ونظام عمل اللجان التي يشكلها وكيفية التصويت علي قراراته وقرارات اللجان والأغلبية اللازمة لإقرار التوصيات الصادرة عنه.



ويكون لرئيس الجمهورية في حالة حضوره رئاسة اجتماعات المجلس. يتخذ المجلس من رئاسة الجمهورية مقرا لانعقاد جلساته وجلسات لجانه ويجوز الاستعانة بأي من العاملين برئاسة الجمهورية أو غيرها من الجهات لتولي جميع الأعمال الإدارية المتعلقة بالمجلس ولجانه.



ويجوز للمجلس دعوة أي من الوزراء أو المحافظين أو رؤساء المصالح أو الهيئات أو من ينيبونهم لحضور مناقشة موضوع معين للاستفسار عن أمر يدخل في اختصاص الجهة الحاضر عنها. ويعرض المنسق العام علي رئيس الجمهورية تقريرا كل ستة أشهر بنتائج أعمال المجلس متضمنا التوصيات والمقترحات الصادرة عنه.

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية واتجهت الدولة لتنفيذ استراتيجية شاملة للتنمية والنهوض بالاقتصاد المصري في كافة المجالات إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات القومية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية كان لزامًا على الرئيس اخيار فريق عمل من المستشارين والعلماء والخبراء في كافة المجالات الأمنية والصناعية والزراعية والعلمية والتعليمية وما يستجد على الساحة المصرية لتقديم المشورة اللازمة التي تدعم تنفيذ مشروعات الدولة في كافة المحاور بالشكل الذي يحقق أكبر قدر للاستفادة منها، وذلك عن طريق مشورة ذوي الخبرة في تلك المجالات.