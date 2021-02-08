تعرف على خطوات الحصول على المعاش الاستثنائي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:54 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجوز منح معاش استثنائي للعاملين السابقين بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب.

كما يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيًا لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية.

وتستعرض "الفجر" خطوات الحصول على المعاش خلال السطور التالية:-

- للعالمين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة العمل السابقة أو مكتب التأمينات المختص وتقديمه بعد اعتماده وختمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه.

- سيتم التحويل للهيئة العامة للتأمين الصحي (اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلي علاج طويل، وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية).

- إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

- عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقًا به (التقرير الطبي - البحث الاجتماعي) علي اللجنة التحضيرية لتقرير مدى الحق في المعاش الاستثنائي (منح تحسين) ثم يعرض علي اللجنة العليا للنظر في الطلب.​

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