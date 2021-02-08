انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين اليوم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:53 ص
بوابة الفجر
أسماء قورة
تعقد المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، اليوم الإثنين، وذلك لنقابات شمال القاهرة، جنوب القاهرة، حلوان، شبرا الخيمة، بنها، المنوفية، الزقازيق، ههيا، دكرنس، المنصورة، دمياط، كفر الشيخ، دمنهور، إيتاي البرود، الإسكندرية، مرسى مطروح، تحت إشراف هيئة قضايا الدولة.

وانطلقت أمس المرحلة الأولى لانتخابات نقابة المحامين، لمدة يوم واحد، على أن تكون الإعادة يوم 14 فبراير الجاري، نقابات شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتضم المرحلة الثانية، المقرر إجراؤها اليوم، والإعادة يوم 15 فبراير الجاري، نقابات: شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، وحلوان، والقاهرة الجديدة، وشبرا الخيمة، وبنها، والمنوفية، والزقازيق، وههيا، وطنطا، ودكرنس، والمنصورة، ودمياط، وكفر الشيخ، ودمنهور، وإيتاي البارود، والإسكندرية، ومرسى مطروح.

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