صديق: زيارة السيسي لمنطقة الهجانة رسالة لإصرار الدولة على تطوير العشوائيات

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قال المهندس خالد صديق، رئيس جهاز صندوق تطوير العشوائيات، إن الزيارة التفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من أعضاء الحكومة لمنطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة رسالة تؤكد إصرار الدولة على تطوير المناطق العشوائية.



وقال "صديق" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن العمل في ملف تطوير العشوائيات يقوم على ثلاث محاور عاجل ومتوسط وبعيد المدى.



وأضاف أن الدولة تعمل على توفير الإسكان البديل لسكان المناطق العشوائية، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزء لا يتجزأ من خطة الدولة لتطوير العشوائيات.



وأكد أن مشروعات التنمية تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات، مؤكدًا أنه سيتم بناء طرق داخل المنطقة التي يعيش بها ما يقرب من مليون نسمة.



وفي تصريحات سابقة قال "صديق" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إن الحالة الإنشائية للعمارات آمنة بعيدا عن اشتراطات البناء وبعيدا عن التراخيص.



وأضاف أن الرئيس وجه بضرورة فتح محاور للطرق وإمدادها بشبكات للصرف الصحي والمياه والكهرباء خاصة أن الكثافة السكانية لهذه المنطقة مرتفعة بصورة كبيرة، ولا يوجد أي شبكات تتحمل هذه الكثافة.



وأوضح أن هناك بعض العمارات التي سيتم إزالتها من أجل فتح محاور الطرق، لافتًا إلى أن عامل الزمن سيكون مضغوط جدًا من أجل القيام بهذه المشروعات في فترة زمنية موجزة دون الضغط على أهالي هذه المنطقة.



وكان صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قد اطلع خلال الجولة على التطوير الجاري لتلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية، موجهًا بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة على مستوي الجمهورية من كافة الجوانب.



كما أكد الرئيس السيسي على ضرورة الوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلًا عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.