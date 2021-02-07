خطة تنشيط السياحة.. رحلات للطلاب وجولات أثرية وموبيل أبليكيشن

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اجتمع أعضاء لجنتي الترويج والمعارض الخارجية، والفعاليات والأحداث الداخلية، مع وزير السياحة والآثار لمناقشة آليات خطة تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية والعمل على إبراز المقومات السياحية والأثرية المصرية الفريدة والمتنوعة.



وتم مناقشة العمل على تنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال تنظيم رحلات لطلاب المدارس وشباب الجامعات للمحافظات السياحية المختلفة، وإقامة أنشطة سياحية وأثرية وبرامج توعوية لرفع الوعى السياحى والأثرى لدي كافة فئات المجتمع من شباب وكبار السن وطلاب المدارس والجامعات وذوى الاحتياجات الخاصة.



كما تم استعراض مستجدات أعمال إنشاء تطبيق عبر الهاتف المحمول (موبايل ابليكيشن) للترويج للسياحة المصرية، بالإضافة الي مناقشة المقترحات الخاصة بالتسويق السياحي لمصر بالأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.