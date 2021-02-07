طارق عبدالعظيم "نقيبًا".. نتائج انتخابات نقابة المحامين ببني سويف (صور)

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أسفرت عملية فرز أصوات الناخبين بانتخابات نقابة المحامين الفرعية ببني سويف، التي جرت، اليوم الاحد، عن فوز "طارق عبدالعظيم" بمنصب نقيب المحامين ببني سويف، متفوقًا على النقيب السابق النائب نبيل حميدة، عضو مجلس الشيوخ.



كما أسفرت الانتخابات عن فوز جمال ربيع، بمقعد محكمة بندر بني سويف، وأحمد شعبان الجميل، بمقعد محكمة مركز بني سويف، ومحمد جاد الله، بمقعد محكمة مركز الواسطى، وعبدالمنعم عبدالوارث، بمقعد محكمة مركز ناصر.



وفاز إبراهيم شراقي محكمة، بمقعد محكمة مركز إهناسيا، ومحمد فاروق جابر، بمقعد محكمة مركز ببا، ومحمد مظهر، بمقعد محكمة مركز سمسطا، وعبدالقادر القاسي، بمقعد محكمة مركز الفشن، بينما فاز احمد حسني قمر، بمقعد الشباب.



وكانت الانتخابات شهدت منافسة شرسة بين 39 مرشحًا يمثلون كافة المحاكة الجزئية بالمحافظة، لاختيار 10 مرشحين بينهم نقيب و8 أعضاء يمثلون المحاكم الجزيئة الثمانية بالمراكز ومرشح آخر على مقعد الشباب.



وجرت عملية التصويت، داخل مقر انتخابي واحد، بعد قرار النقابة تجميع اللجان داخل مقر نادي المحامين بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، وخصصت الدور الثاني من المبنى لمحكمتي بندر ومركز بني سويف بني سويف، والدور الثالث لمحاكم "إهناسيا وناصر والواسطى" وخصصت الحديقة لمحاكم "ببا وسمسطا والفشن".



وتنافس على مقعد النقيب كل من: نبيل حميدة، نقيب محامين بني سويف الحالي عضو مجلس الشيوخ، وطارق عبدالعظيم، عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة بني سويف الابتدائية.



فيما تنافس على مقعد محكمة الواسطى الجزئية، 3 مرشحين، هم: محمد جاد الله ومحمد كمال وفرج إبراهيم عيد، فيما تنافس 4 مرشحين على مقعد محكمة ناصر الجزئية، هم: عبدالمنعم عبدالوارث واحمد صفوت الشريف واحمد العيسوي ومحمد علي سلومة.



وعلى مقعد محكمة بندر بني سويف، تنافس 4 مرشحين، هم: عرابي فاروق وجمال ربيع واحمد الدهشوري وخالد فاروق، وتنافس 3 مرشحين على مقعد محكمة مركز بني سويف الجزئية، هم: احمد شعبان الجميل وعمرو بدر وخالد كمال طه.



وعلى مقعد محكمة مركز إهناسيا الجزيئة تنافس 4 مرشحين، هم: إبراهيم شراقي وأنور عبدالفتاح وبهجت عزت ومحمد هريدي، فيما تنافس مرشحين أثنين على على مقعد محكمة مركز سمسطا الجزئية، هما "مختار مبروك ومحمد مظهر".



وعلى مقعد محكمة مركز بـبـا الجزيئة، تنافس 4 مرشحين، هم: مصطفى عمر عكاشة ومحمد فاروق جابر وحسن الصفطاوي وبطة بكري إلياس، فيما تنافس 6 مرشحين على مقعد محكمة مركز الفشن الجزئية، هم: عبدالقادر القاسي وعلاء أبو حوام ومحمد فتحي وإبراهيم البهدالي ومحمد طاهر ومحمد القرشي.



وعلى مقعد الشباب تنافس 7 مرشحين يمثلون محاكم المحافظة، هم: حسام الشافعي واحمد المصري واحمد حسني قمر وسعد خلف وايمن عبدالرازق وعمر السيناوي ومحمد الجمال.



وحّرص المرشحون وأنصارهم على حث الناخبين على التصويت لهم، اثناء دخولهم، مستخدمين بعض وسائل الدعاية كالصور والبارشورات الدعائية، فيما لجأ مرشحون آخرون لاستخدام الماسكات الوقائية "الكمامات" كنوع من أنواع الدعاية، في ظل ظروف جائحة كورونا.

