كل ما تريد معرفته عن مهرجان تالانت بالعربي

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مبادرات كثيرة وورش عمل وبرامج ومهرجانات تطلقها وزارة الشباب والرياضة، تنفيذًا لتضافر جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، كما تعمل دائما على استغلال طاقات الشباب وتحويلها إلى طاقة إيجابية مفيدة للمجتمع لتنميته والارتقاء به، ومنها مهرجان تالانت بالعربي لاكتشاف المواهب الفنية في مجالات مختلفة.



وتستعرض "الفجر" معلومات أكثر عن مهرجان تالانت بالعربي:



وهو مهرجان حكومي في نسخته الأولى يهدف لاكتشاف المواهب الفنية، من الشباب من سن 8 حتي 17 عاما، في المجالات المختلفة " الفنية، الأدبية، العلمية، الرياضية والمجتمعية "، على مستوى محافظات الجمهورية.



ويهدف المهرجان إلى تنمية المهارات وغرس قيم الفنون والإحساس بالجمال، كما يهدف إلى استغلال أوقات الفراغ لدى الشباب وخلق جيل جديد مبدع والعمل علي دعمهم لإيجاد الفرص التي تتناسب مع مواهبهم المختلفة.



وتقوم لجنة تحكيمية من كبار المثقفين والشعراء والفنانين والشخصيات العامة بالتحكيم في ما سيتم إرساله من أعمال للجنة.



ومن المقرر أن يقام المهرجان على 3 مراحل، الأولى خاصة بالدعاية ثم تصفيات أون لاين ويليه تصفيات نهائية بمسرح وزارة الشباب والرياضة.



يتنافس في المهرجان الشباب علي العديد من المجالات مثل الفنون التشكيلية، القصة القصيرة والمقال، التمثيل، الشعر، الانشاد الديني، الابتكارات العلمية، المبادرات المجتمعية وريادة الأعمال، الفنون الشعبية.



