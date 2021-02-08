مدير المعهد المصرفي: تدريب 93 ألف متدرب أون لاين منذ شهر مارس (فيديو)

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قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن المعهد قام بإغلاق فروعه خلال أزمة كورونا، وقصر التدريب من خلال مواقع الإنترنت، مشيرًا إلى أن تدشين المعهد منصة للتعلم الإلكتروني قبل الجائحة بعامين ساعد كثيرًا في هذا الأمر.



وتابع "نصير"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن المعهد عقد الكثير من الشراكات مع المؤسسات الدولية لإتاحة العديد من الدورات التدريبية على أعلى مستوى.



وأشار، إلى أن المعهد قام بتدريب 93 ألف متدرب منذ شهر مارس حتى الآن، وهذا الرقم أعلى من المعدل الطبيعي، وهذا يرجع إلى أن التعليم الإلكتروني أصبح متاحًا كلك الغير قادرين على الذهاب إلى مقرات المعهد المصرفي.

